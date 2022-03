0 Facebook Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez stizzita con Ilary Blasi, su tutte le furie: “Te devi sta'” Spettacolo 22 Marzo 2022 16:28 Di redazione 1'

Lite all’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen è intervenuta su una sfida fatta dal fratello Jeremias e il papà Gustavo.

In particolare la piccola Rodriguez è rimasta delusa dalla prova ricompensa. Sosteneva che il fratello e il padre avrebbero potuto utilizzare un aiuto come gli altri. Gli stessi concorrenti restano scettici dalle regole non messe in atto da tutti i naufraghi.

In pratica Ilary Blasi appare molto nervosa per la reazione dei Rodriguez. Ne approfitta dunque per chiedere come la pensa sulla vicenda. Cecilia sbotta a quel punto: “Ci sono rimasta male. Potevano anche vincere”. Molto delusa insiste sulla vicenda e a quel punto stizzita Ilary esclama: “Vabbè, stacce”. E stronca così la sorella di Belen.