Festa della donna degenera, rissa in un ristorante nel Napoletano: "E' un macello, gente a terra" Cronaca 9 Marzo 2022 11:35

“Bella, vieni qua, vieni qua bella”, è questa la frase che si sente all’inizio di un video – diventato virale su Tik Tok – che riprende una rissa avvenuta all’interno di un ristorante in provincia di Napoli in una serata organizzata per la Festa della Donna.

Scoppia la rissa in un ristorante nel Napoletano il giorno della Festa della Donna

Il filmato è stato fatto da una donna che si trovava lì a cena, che ha ripreso quanto accaduto nella sala del ristorante. “E’ un macello – dice la persona che sta riprendendo – sono volate bottiglie, vetri rotti, gente per terra che si è tagliata. E’ scoppiata la guerra“. Dalle immagini, infatti, si vede un fuggi fuggi generale, si sentono le urla di chi scappa. C’è anche una persona che invita la madre ad avvicinarsi per evitare di mischiarsi nella zuffa e probabilmente ferirsi.

La persona che ha ripreso il video ha poi spiegato che in poco tempo la situazione sarebbe degenerata, a chi le ha chiesto se ci fossero stati spari ha risposto di no, sottolineando che però molte persone si sarebbero ferite con i vetri delle bottiglie rotte. Alla serata c’erano sia uomini che donne e pare che la zuffa abbia riguardato un po’ tutti. Per ora non si sa se l’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine. Il filmato ha comunque scatenato l’indignazione generale.

Il video della rissa in un ristorante del Napoletano