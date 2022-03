0 Facebook Stefano De Martino e Belen Rodriguez assieme sulla neve, la coppia di nuovo affiatata e ‘non c’è altro da dire’ Spettacolo 9 Marzo 2022 12:09 Di redazione 2'

Non che ormai ci fosse bisogno di una conferma, ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare che abbiano davvero ritrovato la serenità. Com’era stato anticipato il bello show man partenopeo ha raggiunto Belu a Courmayeur, dove lei è impegnata per un servizio fotografico per il brand suo e dei fratelli Hinnominate. Nessuno dei due aveva confermato il ritorno di fiamma – e tantomeno negato – ma le immagini della fuga romantica sulla neve sono più che eclatanti.

Vacanza sulla neve per Stefano e Belen

Il servizio – pubblicato dal settimanale Chi – riprende la coppia sorridente sulla neve a tavola. Tra brindisi e sorrisi, le mani incrociate mostrano le fedi, prova che i due sarebbero tornati assieme. Belen e Stefano si sono goduti qualche giorno in uno splendido chalet, circondati dal silenzio e dalla neve, ormai non si nascondono più e la dimostrazione sono le fotografie dei paparazzi del noto tabloid.

Stefano e Belen mostrano di nuovo la fede, segno del ritrovato amore

Manca solo il bacio per sancire definitivamente l’amore ritrovato, anche se non ce ne sarebbe bisogno. Ma visti i trascorsi, è molto probabile che anche quel gesto sarà immortalato da qualche paparazzo e pubblicato in un servizio esclusivo. Ad ogni modo il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen è una notizia che ha fatto piacere ai fan della coppia, che non hanno mai smesso di sperare in un riavvicinamento. Un amore ritrovato o forse mai perso? Difficile dirlo, ma guardando le immagini lo show man e la bella argentina sembrano essere davvero affiatati, proprio come i vecchi tempi.

Le immagini di Stefano De Martino e Belen Rodriguez pubblicate da Chi