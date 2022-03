0 Facebook Rissa la sera dell’8 marzo in un ristorante di Villaricca, carabinieri intervengono in sala: le immagini della zuffa News 9 Marzo 2022 14:10 Di redazione 2'

Il video della rissa durante una serata organizzata per la Festa della Donna è diventato poco tempo virale sui social. La zuffa è avvenuta nella serata di martedì nel ristorante La Lanterna, a Villaricca, in provincia di Napoli.

Rissa la sera della Festa della Donna nel ristorante La Lanterna

Le immagini della rissa sono state pubblicate in un video su Tik Tok. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli, che hanno prima calmato i presenti e poi appurato cosa fosse accaduto. Secondo quanto riferiscono nel corso della serata c’è stata un’accesa lite tra i clienti. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Attimi di paura si sono vissuti per i presenti quando improvvisamente la situazione è degenerata. Il filmato è stato fatto da una donna che si trovava lì a cena, che ha ripreso quanto accaduto nella sala del ristorante. “E’ un macello – dice la persona che sta riprendendo – sono volate bottiglie, vetri rotti, gente per terra che si è tagliata. E’ scoppiata la guerra“. Dalle immagini, infatti, si vede un fuggi fuggi generale, si sentono le urla di chi scappa. C’è anche una persona che invita la madre ad avvicinarsi per evitare di mischiarsi nella zuffa e probabilmente ferirsi.

Il video della rissa nel ristorante La lanterna di Villaricca