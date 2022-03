0 Facebook Pozzuoli, picchia la moglie davanti al figlio: arrivano i carabinieri Picchia la moglie davanti al figlio. Le urla della donna, la chiamata ai militari, la casa distrutta. Una storia di violenza Pozzuoli 9 Marzo 2022 10:18 Di redazione 1'

Ha avuto appena il tempo di comporre le tre cifre del numero di emergenza prima di essere aggredita dal compagno, ancora una volta. Tardo pomeriggio in Via Ovidio, nel comune di Pozzuoli.

Picchia la moglie davanti al figlio

La vittima è preda della rabbia del compagno che già da anni la costringe a vessazioni fisiche e psicologiche. La picchia davanti al figlio di tre anni, la insulta ma non è chiaro per quale motivo lo faccia.

Picchia la moglie davanti al figlio: l’arrivo dei carabinieri

Quando i Carabinieri della stazione locale arrivano sul posto sentono la donna urlare e accelerano il passo. La casa è sottosopra, piatti rotti e mobili distrutti. Sotto shock la vittima.

Picchia la moglie davanti al figlio: l’arresto

Il compagno, un 36enne del posto, finisce in manette mentre lei viene portata in ospedale: quattro i giorni di prognosi prescritti per alcune contusioni. L’uomo, a poche ore dalla fine della Festa Internazionale della Donna, viene portato in carcere ed è lì che attenderà giudizio.