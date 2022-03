0 Facebook Dalla discussione alle mani, scoppia rissa tra due 85enni in una casa di riposo: “Sono più elegante io” News 7 Marzo 2022 18:39 Di redazione 1'

Ha dell’incredibile quanto avvenuto in una casa di riposo d Casalmaggiore in provincia di Cremona. Due signore ospiti della struttura sarebbero arrivate alle mani, rendendo necessario l’intervento del personale per separarle. Il motivo? Una lite per chi delle due fosse più elegante.

Rissa Rsa tra due anziane signore

Le due signore, entrambe 85enni, hanno iniziato a discutere su chi delle due fosse la più elegante a vestirsi e da una parola all’altra, la situazione è degenerata finché non sono arrivate alle mani. Il personale della Rsa è dovuto intervenire per separarle, è stato necessario chiedere l’aiuto del 118 e trasportarle in ospedale. Nella rissa, infatti, le due signore sono cadute. Una ha riportato la frattura del femore e l’altra si è lussata una spalla.

Le protagoniste di questa vicenda pare fossero molto amiche e trascorrevano la maggior parte del tempo assieme. La rissa è scoppiata sotto gli occhi increduli degli altri ospiti della Rsa.