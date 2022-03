0 Facebook Festa della donna con rissa, i gestori de La Lanterna: “Caos e danni, abbiamo chiamato le forze dell’ordine” Cronaca 9 Marzo 2022 14:54 Di redazione 2'

Parlano i gestori del ristorante La Lanterna, noto locale di Villaricca in provincia di Napoli, in cui lo scorso 8 marzo, in occasione della Festa della donna, è avvenuta una rissa. Il video di quei momenti concitati è diventato virale sui social e tutti ormai parlano dell’episodio vergognoso.

Una rissa che vedrebbe protagoniste due donne avvenuta per motivi poco chiari. Dalle immagini riprese da un cliente e fatte girare su Tik Tok si vedono diverse persone scappare impaurite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli, che hanno prima calmato i presenti e poi appurato cosa fosse accaduto. Secondo quanto riferiscono nel corso della serata c’è stata un’accesa lite tra i clienti. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

A questo punto hanno parlato anche i gestori del locale che, attraverso la pagina Facebook, hanno raccontato in un post:

“Buongiorno a tutti, ci teniamo a fare chiarezza sull’accaduto di ieri notte. Purtroppo quello che è accaduto non è derivato in alcun modo da noi. Si è creata una situazione di panico durante la serata per cui si è generato un grande caos. Abbiamo anche noi allertato le forze dell’ordine perché la situazione era ingestibile. Per cui anche noi ci troviamo oggi a dover riaprire con una struttura che risente dei danni provocati ieri e fare il possibile per risolvere tutto al più presto. In questo momento anche noi ci sentiamo vittime di quanto accaduto poiché non era gestibile da parte nostra. Vi ringraziamo per la comprensione e vi invitiamo a non rivolgere a noi le lamentele”.

Scoppia la rissa a La Lanterna il giorno della Festa della Donna

Il filmato è stato fatto da una donna che si trovava lì a cena, che ha ripreso quanto accaduto nella sala del ristorante. “E’ un macello – dice la persona che sta riprendendo – sono volate bottiglie, vetri rotti, gente per terra che si è tagliata. E’ scoppiata la guerra“.

Il video della rissa in un ristorante del Napoletano