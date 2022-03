0 Facebook Le mitragliate e l’incendio, come e perché Putin ha attaccato e preso la centrale nucleare Come e perché Putin ha attaccato e preso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il ricatto atomico ed energetico fatto dallo zar al mondo Cronaca 4 Marzo 2022 13:50 Di Andrea Aversa 1'

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è in sicurezza, così come lo sono gli altri siti nucleari ucraini. L’incendio causato dall’attacco russo di questa notte è stato domato e la fuoriuscita di scorie nucleari e radiazioni è stata scongiurata.

Ma perché Vladimir Putin ha attaccato e preso la centrale nucleare di Zaporizhzhia? Ma soprattutto come è stato possibile? In primis è necessario dire che questo sito nucleare è il più grande d’Europa e il nono più grande al mondo. Da Zaporizhzhia parte una fornitura energetica per circa 4 milioni di abitazioni.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è la fonte energetica più importante del’Ucraina e può essere utile nel rifornire il Donbass. Il sito rappresenta il doppio ricatto del Cremlino: quello atomico e quello energetico.