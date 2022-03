0 Facebook La profezia della veggente Baba Vanga su Putin: “Nessuno può fermare la Russia. Rimarrà solo la sua gloria” News 4 Marzo 2022 13:39 Di redazione 2'

Alla luce della guerra scoppiata in Ucraina e dell’avanzata inesorabile della Russia di Vladimir Putin, diventa virale una profezia di Baba Vanga sul presidente. La famosa veggente bulgara avrebbe predetto non solo la guerra ma anche l’avanzata di un’armata indistruttibile ovvero quella russa.

Secondo quanto riportano i media russi, nel 1979, la donna avrebbe avuto un incontro con lo scrittore Valentin Sidorov. Avrebbe raccontato quindi: “Tutto si scioglierà come ghiaccio. Solo uno rimarrà intatto: la gloria di Vladimir, la gloria della Russia. Nessuno potrà fermare la Russia”. Sempre secondo la veggente Putin sarebbe “il signore del mondo”. In teoria questa sua visione riprende il piano egemonico del leader di ricostituire l’Unione Sovietica.

La profezia di Baba Vanga su Putin: chi è la veggente

Baba Vanga è morta nell’agosto del 1996, ma le sue profezie sono ancora al centro di polemiche, dibattiti e credenze. La mistica bulgara ha lasciato una serie di profezie sul futuro. Si riteneva che avesse abilità paranormali e fosse in grado di predire eventi ancora non accaduti. In pratica la popolazione mondiale si ridurrebbe in maniera drastica a causa di cataclismi e altri disastri.

La veggente, nella prima profezia, pare avesse già predetto il Covid-19 affermando che “gli esseri umani si abitueranno a un nuovo virus”. Nella seconda profezia invece la veggente parla di disastri naturali. Nella terza Baba Vanga afferma che nel 2022 ci saranno flussi di cassa a est e ovest, che i Russi diventeranno ricchi e poi parla di Putin come signore del mondo. Insomma tanto lontano dalla realtà non è andata!