Ucraina, morto il fratellino di Polina, Semyon: "Famiglia sterminata, resta solo la sorella Sofia" 4 Marzo 2022

E’ morto anche Semyon, il fratello di Polina, vittima insieme alla famiglia dei militari russi durante i bombardamenti a Kiev. Il piccolo era rimasto gravemente ferito ed era stato operato presso la terapia intensiva dell’Okhmatdyt Children’s Hospital. Le sue condizioni però sono man mano peggiorate fino alla morte.

La notizia è stata diffusa dal Telegraph. Con Semyon e Polina anche la sorella maggiore, 13 anni, Sofia. Lei è ancora viva, ma in gravi condizioni. Al momento è l’unica superstite in quanto anche la mamma e il papà, Anton Kudrin e Svetlana Zapadynskaya, sono deceduti. Al momento dei bombardamenti infatti la famiglia si trovava in auto e la raffica di proiettili ha ucciso subito sia Polina che i genitori mentre Sofia e Semyon sono rimasta feriti in un primo momento.

Guerra in Ucraina: le vittime

Le vittime di guerra ne sono davvero tante. Si parla di 2mila morti oltre 200 bambini. “Ogni ora ci sono altre vittime e altri edifici vengono distrutti” tra questi “scuole, centri culturali e università”. Lo ha dichiarato Sergey Chernov, presidente del Consiglio regionale di Kharkiv in collegamento al Summit europeo delle regioni e delle città organizzato dal Comitato europeo delle regioni, a Marsiglia.