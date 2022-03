0 Facebook Accordo tra Ucraina e Russia per “corridoi umanitari e cessato il fuoco temporaneo”. Farnesina: “Lasciate il paese” News 3 Marzo 2022 19:51 Di redazione 3'

Russia e Ucraina pare che abbiano raggiunto un’intesa sulla creazione di corridoi umanitari per consentire ai civili di lasciare il paese e permettere l’arrivo degli aiuti. E’ questo l’annuncio del negoziatore di Kiev, Mykhailo Podolyak, che arriva al termine della negoziazione tenutasi questo giovedì pomeriggio.

Accordo tra Russia e Ucraina per creare corridoi umanitari

A seguito dei colloqui di pace delle delegazioni di Russia e Ucraina, le due parti hanno concordato di fornire corridoi umanitari per evacuare i civili. Le parti hanno raggiunto un’intesa sulla fornitura congiunta di corridoi umanitari per l’evacuazione dei cittadini, la consegna di medicinali e cibo nei luoghi dei combattimenti “piu’ feroci”, ha affermato Podoliak. “Le parti hanno raggiunto un’intesa sulla fornitura congiunta di corridoi umanitari per l’evacuazione della popolazione civile, nonche’ per la consegna di medicinali e cibo nei luoghi dei combattimenti piu’ feroci, con possibilita’ di un cessate il fuoco temporaneo per il periodo quando l’evacuazione sara’ effettuata nei settori in cui si sta effettuando”, ha detto Podoliak secondo cui saranno organizzati canali speciali di comunicazione e interazione e verranno formate procedure logistiche adeguate nel prossimo futuro.

Podoliak ha poi confermato sul suo profilo che i negoziati sono terminali ma “sfortunatamente” i “risultati di cui l’Ucraina ha bisogno non sono ancora stati raggiunti”. “C’e’ una soluzione solo per l’organizzazione dei corridoi umanitari”, ha aggiunto.

La Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese

Intanto la Farnesina invita i cittadini italiani a lasciare immediatamente l’Ucraiana. Lo si legge in una nota, in cui si annuncia che “al termine di una complessa operazione gestita dall’Unita’ di Crisi della Farnesina in stretto raccordo e con il sostegno operativo dell’intelligence, dopo aver condotto in salvo, fuori dall’Ucraina, tutti i connazionali ospitati nei giorni scorsi in Residenza, l’Ambasciatore Pier Francesco Zazo e’ arrivato oggi a Leopoli dove e’ stata trasferita la sede diplomatica italiana in Ucraina. Da Leopoli, insieme a un nucleo di collaboratori e in stretto contatto con le altre articolazioni italiane presenti, con le Autorita’ locali e con le Organizzazioni Internazionali – aggiunge il Ministero – l’Ambasciatore continuera’ a operare per dare assistenza ai connazionali rimasti in Ucraina, cui si rinnova la raccomandazione a lasciare immediatamente il Paese con i mezzi disponibili”.