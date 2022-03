0 Facebook Anna Borsa, l’ex e killer Alfredo Erra ha tentato il suicidio: è ricoverato in ospedale Alfredo Erra ha tentato il suicidio. L'ex fidanzato e assassino di Anna Borsa dovrà essere trasferito presso il reparto ospedaliero detentivo Cronaca 2 Marzo 2022 15:40 Di redazione 2'

Fasci di fiori bianchi, alcuni ramoscelli di mimosa, lumini rossi con la cera consumata. In via Tevere a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano, questa mattina c’è silenzio e incredulità. Qualcuno, in auto o a piedi, rallenta all’altezza del negozio di parrucchiere dove, ieri, la trentenne Anna Borsa è stata uccisa a colpi di pistola dal suo ex fidanzato mentre era al lavoro.

Quel locale, ora, è sottoposto a sequestro penale, come si legge dal cartello affisso sulla saracinesca. Per il delitto, è piantonato in ospedale in stato difermo Alfredo Erra, 40 anni, ex fidanzato della donna, che ha ferito anche il suo attuale compagno, ora in ospedale, ha provato a suicidarsi, ma poi si è dato alla fuga, terminata in una piazzola di sosta dell’autostrada.

Alfredo Erra ha tentato il suicidio: il ricovero in ospedale

Sia Erra che l’altro uomo restano ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il primo in attesa di essere trasferito nel reparto detenuti e senza grosse complicazioni per un proiettile ritenuto nella tempia, il secondo in rianimazione.

Intanto, dopo la fiaccolata di ieri sera partita dalla centrale piazza Sabbato e giunta dinanzi all’ingresso del negozio di via Tevere, Sinistra Italiana di Pontecagnano Faiano propone di intitolare piazza Sabbato ad Anna Borsa. Nei social, intanto il profilo di Erra è sommerso da insulti.