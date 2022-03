0 Facebook Anna Borsa uccisa a 30 anni dall’ex fidanzato, l’amore per i cani e la gioia di vivere: “Tragico omicidio” Cronaca 1 Marzo 2022 12:05 Di redazione 2'

Un ennesimo femminicidio, un brutale omicidio nella mattinata di questo martedì a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Anna Borsa è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco all’interno di un negozio di parrucchieri. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il suo ex fidanzato sarebbe entrato nel locale, in via Tevere, e avrebbe fatto fuoco.

Anna Borsa uccisa in un negozio di parrucchieri a Pontecagnano

Il ragazzo si sarebbe dato alla fuga e sono in corso le ricerche per trovarlo. I carabinieri starebbero utilizzando anche un elicottero per sorvolare l’intera area di Pontecagnano. Intanto c’è dolore e sgomento per questo brutale omicidio. Il sindaco di Pontecagnano ha già espresso tutto il suo cordoglio per la morte di Anna Borsa, proclamando il lutto cittadino: “Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità. Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La città intera si stringe intorno alla famiglia. Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma”, queste le parole di Giuseppe Lanzara.

La notizia del femminicidio si è diffusa velocemente a Pontecagnano lasciando attonite le tante persone che conoscevano Anna. Giovane di 30 anni, amava i cani ed era una ragazza solare e piena di gioia di vivere. Era legatissima al suo amico a quattro zampe, cui dedicava diversi post sui social. Nell’ultimo gli aveva augurato buon compleanno: “Buon compleanno vita mia Quando ti ho incontrato non sapevo come fare con te, adesso invece non so come farei senza di te..“. Tutti ricordano i suoi meravigliosi occhi azzurri da cui traspariva la sua bontà e lealtà.