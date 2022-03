0 Facebook Anna Borsa uccisa a 30 anni, fermato l’ex fidanzato in fuga: aveva raggiunto a piedi area di servizio News 1 Marzo 2022 14:57 Di redazione 2'

Fermato l’ex fidanzato di Anna Borsa, la giovane di 30 anni che questa mattina è stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco in un negozio da parrucchiere in via Tevere, a Pontecagnano. Sarebbe lui il presunto assassino, che dopo aver sparato alla ragazza si è dato alla fuga.

Il giovane è stato arrestato dalla Polizia Stradale nell’area di servizio di San Mango Piemonte, che aveva raggiunto a piedi. Oltre ad aver ucciso la trentenne, avrebbe ferito anche un amico della giovane che si trovava nel negozio in quel momento. Anna Borsa, secondo quanto raccontato da chi la conosceva, aveva lasciato il ragazzo all’incirca otto mesi fa e lui non avrebbe mai accettato la rottura.

Sembrerebbe che si avvicinava spesso a lei, non dandole tregua. Poi questa mattina è arrivato nel salone e una volta all’esterno avrebbe fatto fuoco. Una testimone ha raccontato che lei e Anna, quando l’hanno visto arrivare, avevano paura. La stessa ragazza avrebbe chiesto all’ex compagno di uscire fuori. Ed è lì che l’avrebbe uccisa con un unico colpo d’arma da fuoco. Dolore e sgomento a Pontecagnano per questo femminicidio. Il sindaco ha annullato tutti gli eventi previsti per questa giornata di Carnevale e ha stabilito il lutto cittadino.