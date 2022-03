0 Facebook Anna Borsa uccisa dal suo ex a 30 anni, fermato Alfredo Erra. Sui social scriveva: “Se ti bacerà sentirà il mio sapore” Cronaca 1 Marzo 2022 17:51 Di redazione 2'

Per l’omicidio di Anna Borsa – uccisa questa mattina in un negozio di parrucchiere a Ponte Cagnano – è stato fermato Alfredo Erra, 40 anni, suo ex fidanzato. L’uomo si era dato alla fuga subito dopo aver ucciso la trentenne. E’ stato rintracciato dalla Polizia stradale in un’area di servizio della stazione di San Mango Piemonte, sull’autostrada A2.

Anna Borsa uccisa dal suo ex, le minacce sui social

Erra pare che non accettasse la fine della relazione con Anna e pare che più volte si era presentato davanti al negozio in via Tevere, dove questa mattina l’avrebbe uccisa. E’ entrato all’interno del parrucchiere dove la giovane lavorava e le ha sparato un unico colpo, uccidendola davanti ai clienti presenti e ferendo un amico della ragazza.

Cosa scriveva Alfredo Erra sui social

Sembrerebbe che la giovane da tempo venisse minacciata sui social, sono stati diversi i messaggi intimidatori da un profilo probabilmente fake che comparivano sotto le foto della ragazza: “Anna Borsa fai schifo, dove sei andata con quel tossico”, “Non ho lasciato il meglio, diglielo a quel pezzo di mer..”, tutti attacchi molto forti. E il suo ex sul suo profilo soltanto ieri scriveva: “Se ti bacerà sentirà il sapore…eh prego”. Un post che nelle ultime ore è stato bombardato da insulti di ogni genere.

Dolore e sconcerto a Pontecagnano per questo femminicidio, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, annullando tutti gli eventi in programma per questo martedì grasso.