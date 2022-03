0 Facebook Pontecagnano, il killer di Anna Borsa ha ferito anche l’attuale compagno: è ricoverato in ospedale Ferito il compagno di Anna Borsa. La donna è stata uccisa oggi dall'ex all'interno di un salone di bellezza dove c'era l'attuale fidanzato Cronaca 1 Marzo 2022 21:29 Di redazione 1'

Anche l’attuale compagno di Anna Borsa, la 30enne uccisa stamane dal suo ex a Pontecagnano (località in provincia di Salerno), è rimasto ferito da uno dei proiettili esplosi durante l’aggressione.

L’uomo è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Non è chiaro se Alfredo Erra, l’omicida successivamente fermato in un’area di servizio autostradale, intendesse uccidere anche lui.

