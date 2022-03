0 Facebook Mariagrazia Imperatrice esce di casa: “Voglio reagire alle cose brutte” News 2 Marzo 2022 15:36 Di redazione 2'

Mariagrazia Imperatrice torna a uscire per le strade di Londra. La giovane dopo essere stata dimessa dall’ospedale aveva raccontato ai suoi followers che purtroppo dovrà subire un intervento chirurgico, dunque, il peggio non sarebbe passato.

Il video di Mariagrazia Imperatrice in giro per Londra

E’ però tornata finalmente a casa e dopo aver condiviso un video della preparazione della colazione, ha annunciato la sua prima uscita per strada. La giovane ha condiviso come sempre un video in cui ha mostrato la sua passeggiata, ha spiegato che sarebbe andata dal parrucchiere e che poi avrebbe portato i suoi followers in un posto per lei speciale: “Buongiorno sognatori, questa mattina ho deciso di uscire per reagire alle cose brutte. Bisogna prendere la vita per il meglio, non piangersi addosso (…). Oggi ho deciso di portarvi con me in un posto veramente significativo (…). Prima andiamo dal parrucchiere e poi un posto speciale. Più tardi faremo una videochiamata con nonna Margherita con tanto di caffè, così saluto anche la mia Napoli”.

La giovane ha poi mangiato un panino con il salmone e raggiunto il quartiere dove abita a Londra, invitando i suoi seguitori a chiamarla qualora si trovassero da quelle parti.

