Omicidio Anna Borsa, un testimone: "Lei ha detto all'ex esci fuori, aveva paura e anche io" 1 Marzo 2022

Anna Briolo è stata uccisa a sangue freddo questo martedì mattina, all’esterno di un negozio di parrucchiere in via Tevere, a Pontecagnano. Uccisa sul luogo di lavoro. E’ lì che il suo ex l’ha raggiunta, il ragazzo che aveva lasciato otto mesi fa ha sparato un unico colpo ammazzandola. Ha ferito anche l’amico che era nel locale, nessun attuale fidanzato come avevano riferito le prime voci susseguitesi. L’omicida si sarebbe poi dileguato quando sono arrivate le forze dell’ordine. E’ attualmente ricercato, sui cieli del comune in provincia di Salerno un elicottero sta perlustrando la zona.

Omicidio Anna Briolo, il racconto di una testimone

Sul luogo del delitto in poco tempo sono arrivati genitori e amici di Anna, una giovane di 30 anni che tutti ricordano essere piena di vita. Strazianti le urla dei familiari che hanno avuto la terribile conferma. Una testimone che era presente al momento dell’omicidio ha raccontato che il ragazzo sarebbe entrato nel negozio e lui ed Anna l’avrebbero invitato a uscire fuori. La trentenne aveva paura: “Io gli ho detto ‘Alfredo, esci fuori’ – racconta ai cronisti una testimone dell’omicidio, che lavorava con la vittima – ma lui mi ha risposto’Le devo dire una sola cosa’. Era vestito tutto di nero, tuta, giubbino e scarpe, e aveva un trolley. Io avevo paura e anche Anna aveva paura. Anche lei gli ha detto ‘Esci fuori, vengo io fuori’. Era venuto gia’ due o tre volte nelle scorse settimane, ma era sempre stato calmo, non come stamattina”.

L’ex fidanzato, secondo il racconto, era apparentemente calmo: “Parlava calmo senza fare questioni allora ma Anna aveva paura, viveva con la paura gia’ da mesi, da luglio. Lui non aveva mai accettato la separazione, era convinto che Anna fosse solo sua. In passato lo abbiamo cacciato fuori, ma oggi c’erano clienti”. Anche la donna ha ribadito che la persona ferita era un amico di Anna che si è trovato a passare per un saluto.