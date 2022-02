0 Facebook Crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico? “Lei è stanca di aspettare” Spettacolo 25 Febbraio 2022 09:24 Di redazione 2'

Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti si vocifera di un’altra crisi nel mondo dello sport, quella tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. La coppia non si vede assieme ormai da tanto tempo, assenza che ha iniziato ad alimentare le voci su una possibile rottura tra i due. A rivelarle è stato il settimanale Nuovo, che ha spiegato come il portiere e capitano del Parma sia molto concentrato in questo momento sul lavoro.

Un amico della conduttrice Sky avrebbe rivelato al tabloid che la D’Amico sarebbe stanca di attendere la fatidica proposta: “Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”. Proposta di matrimonio che non sembrerebbe essere nelle intenzioni di Gigi, che già ha un matrimonio fallito alle spalle con Alena Seredova.

Ilaria D’Amico viene da un periodo non facile, dopo la malattia della sorella ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione e concentrarsi sulla famiglia e attenderebbe il grande passo. Non si conoscono per ora i motivi per cui Buffon non voglia farle la proposta, quel che è certo è che non c’entrerebbe la Seredova, con cui sono giunti a un accordo da tempo. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Che anche Buffon pubblichi un video di smentita come Totti? Staremo a vedere.