Alena Seredova resta sulle sue posizioni, l’ex moglie di Gigi Buffon non ha nessuna intenzione di accettare la famiglia allargata e avere un rapporto con l’attuale compagna del portiere.

Alena Seredova e la relazione tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon

Che tra l’ex modella ceca e Ilaria D’Amico, attuale compagna di Gigi Buffon, non corresse buon sangue era ormai cosa nota. La Seredova pare che non riesca a perdonare come sia venuta a conoscenza della relazione tra i due. Per questo preferisce non avere contatti con loro e con la nuova famiglia.

La Seredova adesso ha ritrovato la felicità al fianco di Alessandro Nasi da cui da poco ha avuto una bambina Vivienne Charlotte. Ma sulla relazione tra Buffon e la D’Amico ha le idee molto chiare: “E’ contro la mia natura. Chi mi ha detto della loro relazione? L’ho sentito alla radio. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima. Bisogna essere precisi (…)”.