0 Facebook Incidente mortale in provincia di Napoli, 37enne perde la vita dopo uno schianto frontale con lo scooter Incidente mortale in provincia di Napoli. La vittima aveva 37 anni e si chiamava Antonino Palomba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Cronaca 25 Febbraio 2022 09:55 Di redazione 1'

Ieri sera verso le 22.30 a Gragnano i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada statale per Agerola, località in provincia di Napoli.

Incidente mortale in provincia di Napoli

Per cause in corso di accertamento Antonino Palomba, 37enne di Sorrento (nota cittadina costiera in provincia di Napoli), mentre era a bordo del proprio scooter impattava frontalmente contro un’auto che proveniva dalla marcia opposta.

Incidente mortale in provincia di Napoli: gli accertamenti

L’uomo decedeva sul colpo. I due occupanti a bordo dell’auto sono rimasti illesi. I veicoli sono stati sequestrati mentre la salma del 37enne è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.