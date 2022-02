0 Facebook Francesco Totti e Ilary Blasi: “Tradimenti e interessi economici sul divorzio, un’azienda milionaria” Spettacolo 24 Febbraio 2022 14:15 Di redazione 2'

Sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, smentita debolmente su Instagram dall’ex capitano della Roma, continuano ad emergere retroscena e gossip. Dopo la notizia rilasciata da Dagospia, sull’incontro avvenuto un anno fa tra l’ex giallorosso e Noemi, e il cattivo rapporto tra la Blasi e la mamma di Totti, spuntano altri rumors.

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera infatti il divorzio tra la Royal Family di Roma sarebbe non solo un grave problema sentimentale, ma anche un disastro economico. I due insieme sono un’azienda milionaria e tante sono le quote che Ilary Blasi detiene. Il divorzio potrebbe davvero essere pesante per la famiglia Totti. Nonostante ciò pare che sia davvero imminente considerando le tantissime notizie in giro sul legame presunto tra Francesco Totti e Noemi e la relazione (sempre presunta) tra Ilary e Luca Marinelli (attore noto per Diabolik e Lo Chiamavano Jeeg Robot).

Così riporta il quotidiano di via Solferino: “Ormai la fruttuosa gestione del patrimonio e della preziosa immagine del Campione nel mondo (secondo il sito Qui Finanza solo da calciatore avrebbe incassato oltre ottantaquattro milioni di euro netti) è passata sempre più nelle mani della sorelle di Ilary, Silvia e Melory, e dei rispettivi mariti, che avrebbero messo da parte Vito Scala, ex preparatore atletico, grande amico e fidato tuttofare di Francesco”. Un’ingerenza a cui l’interessato sarebbe insofferente”.

“Ma non c’è granché che possa fare, visto che molte quote e attività sono intestate alla moglie. Oltre che una coppia, Totti e Blasi sono un’azienda milionaria. Separarsi sarebbe complicato, costoso e sconsigliabile. Una sofferenza da ogni punto di vista. Ed è anche per questo, oltre che per amore degli adorati figli Cristian, Chanel e Isabel, che Francesco e Ilary, se mai c’è stata rottura, cercheranno di restare insieme”.