0 Facebook Denise Esposito e il tenero messaggio sui social, la coincidente ‘piena d’amore’: il gesto della compagna di Gigi D’Alessio Spettacolo 25 Febbraio 2022 08:45 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio ha compiuto 55 anni, il cantante napoletano ha voluto ringraziare tutti, condividendo l’immagine di una serata speciale trascorsa in famiglia. Una torta blu e oro e una cena a base di sushi. In serata anche la compagna, Denise Esposito, ha voluto fare una dedica speciale a D’Alessio ma anche al loro bambino nato da poco.

Festeggiamento compleanno Gigi D’Alessio

Coincidenza ha voluto che nel giorno del compleanno del suo papà, il piccolo Francesco compiesse il suo primo mese di vita. Ecco che la serata in casa D’Alessio ha avuto due festeggiamenti. Denise ha condiviso le immagini di due torte praticamente identiche, una per il primo mese del figlio e l’altra per il compleanno del cantante napoletano.

Un gesto molto tenero, che la giovane compagna di D’Alessio ha voluto condividere. Denise non ama stare al centro dell’attenzione mediatica, proprio per questo le sue pubblicazioni sui social sono ridotte all’osso. E’ molto raro che condivida storie e post e quando lo fa, generalmente, è per un’occasione speciale. Lo stesso Gigi D’Alessio in un’intervista aveva raccontato che della sua bella compagna gli piaceva proprio la sua semplicità e il non voler ‘sempre apparire’.