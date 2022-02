0 Facebook Francesco Totti sul divorzio con Ilary Blasi: “Ci sono dei bambini di mezzo, ho sentito tante cose in queste ore” Spettacolo 22 Febbraio 2022 21:07 Di redazione 2'

Francesco Totti smentisce tutto quello che è stato detto in queste ore circa il divorzio imminente tra lui e la moglie, Ilary Blasi, con la quale sta insieme da 20 anni, di cui 17 di matrimonio, I due hanno tre figli (Chiristain, Chanel e Isabel) e nelle ultime ore sono finiti nell’occhio del ciclone del gossip.

Francesco Totti smentisce il divorzio con Ilary Blasi

Secondo indiscrezioni rivelate da Dagospia, e poi dal Corriere della Sera, la fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e la showgirl sarebbe imminente, ma prima la Blasi con una linguaccia e poi Totti con delle stories su Instagram, hanno smentito tutto. “Solo fake news, non è la prima volta ma questa volta mi sono stancato. A voi che scrivete queste cose”, avvisa ancora Francesco Totti, “vi avverto di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno sempre rispettati”.

Francesco Totti ha la faccia ed è infastidito dal chiacchiericcio che lo aveva messo già tra le braccia di un’altra donna, una tal Noemi. “Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire”. Per tutta risposta anche Ilary Blasi pubblica una foto a cena con il marito e i figli.