Michelle Hunziker dopo il bacio con Eros ci mette una pezza: "Sono stati dieci anni intensi" Spettacolo 24 Febbraio 2022 09:34 Di redazione 2'

Mercoledì sera è andata in onda la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible, programma con protagonista Michelle Hunziker dedicato ai suoi 25 anni di carriera. Dopo quanto accaduto durante il primo appuntamento, la conduttrice ha fatto quello che sembra essere un passo indietro.

Ultima puntata Michelle Impossible, la Hunziker parla di Trussardi

La prima puntata aveva fatto molto discutere per il comportamento della Hunziker rispetto alla separazione da Tomaso Trussardi. Il bacio con l’ex marito, Eros Ramazzotti, a favore di telecamere e alcune battute pare che non siano piaciute all’imprenditore. Non solo, ma questa ‘mancata riservatezza’ di Michelle, non è stata vista di buon occhio dopo il famoso comunicato in cui la coppia annunciava la separazione, chiedendo rispetto della privacy.

Le parole di Michelle Hunziker su Trussardi

Così nel corso del secondo appuntamento, la Hunziker ha dedicato una parentesi dello show a parlare esplicitamente di come si sente oggi, menzionando anche i suoi 10 anni di matrimonio: “In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare… Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile. L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci anni intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste”.

Queste le parole di Michelle Hunziker che a molti sono apparse come ‘una pezza a colori’. Piaceranno a Trussardi? Staremo a vedere.