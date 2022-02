0 Facebook Caserta piange Antimo Marotta, soltanto un mese fa era morto il padre: “Un amico per tutti” News 24 Febbraio 2022 09:13 Di redazione 2'

Un dolore ha sconvolto la comunità di Caserta, è morto Antimo Marotta, ragazzo conosciuto e stimato da tutti. Un’altra tragedia che colpisce una famiglia già sconvolta da un lutto. Soltanto un mese fa, infatti, era deceduto il padre.

Dolore a Caserta per la morte di Antimo Marotta

Antimo combatteva da tempo contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nonostante la tenacia e la forza con cui ha combattuto, purtroppo non è riuscito a sconfiggere la malattia.

La notizia della morte di Antimo Marotta ha sconvolto l’intera comunità. Appassionato di moto e grande tifoso della Casertana, è stata proprio la società a scrivere parole di dolore per la sua scomparsa: “Là in alto, tra le stelle più luminose, splendono quelle di tanti falchetti volati via troppo presto. Oggi il nostro sguardo si alza verso il cielo per ricordare Antimo. La luce rossoblu brillerà sempre più forte”.

Ma sono tante le parole anche da parte degli amici: “Che brutta notizia, È stato un piacere averti conosciuto. Un amico per tutti, un ragazzo perbene… Fai buon viaggio Antimo Marotta , Riposta in Pace, che la terra ti sia lieve. Cià Antimì”.