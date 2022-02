0 Facebook Il bacio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker in tv, i due ex affiatati: “L’ho corteggiato per farlo venire qui” News 17 Febbraio 2022 09:09 Di redazione 2'

Tra gli ospiti di Michelle Impossible, programma condotto da Michelle Hunziker dedicato ai suoi 25 anni di carriera, c’è stato anche Eros Ramazzotti. L’ex marito è salito sul palco cantando “Fuoco nel Fuoco”, poi arriva il sipario tra la conduttrice e il cantante. L’intento dei due era comunicare al grande pubblico che adesso sono solo amici e che non torneranno assieme, ma gli sguardi che si sono scambiati hanno riacceso la speranza nei fan. Per non parlare del bacio che si sono scambiati sul palco.

Cosa è successo tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti a Michelle Impossible

La Hunziker ha ringraziato l’ex marito per aver accettato l’invito: “Tutto avrei pensato nella vita tranne che tu accettassi l’invito. È bello. L’ho corteggiato come voi non potete capire per farlo venire nello show”. Poi la conduttrice ha chiesto all’ex marito: “Sono vent’anni che ogni santo giorno io e te torniamo insieme, ma secondo te perché?”. “Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i ca**i loro. La nostra è stata una storia bellissima, per cui come si fa a dimenticarla” ha risposto.

Bacio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Michelle è però certa su cosa hanno fatto di bello lei e il suo ex marito: “Una cosa bella l’abbiamo trovata. Aurora è la cosa più bella che abbiamo fatto ma mi riferisco ad un’altra. Mi hai fatto avvicinare alle arti marziali. Non sapete quanto è diventato tosto Eros. Credo che ogni donna dovrebbe fare un’arte marziale perché ogni donna dovrebbe potersi difendere in questo mondo di matti. Mi hai fatto un grande piacere. E questa cosa ci ha portato a rifrequentarci”.

Nonostante la Hunziker continuasse a ripetere: “Siamo qui per coronare la nostra amicizia”. Quando lei ed Eros si sono scambiati un bacio sulle labbra, c’è stata un’ovazione generale. Poi Eros ha cantato “Più bella cosa”, testo a lei dedicato e gli sguardi commossi della conduttrice non sono passati inosservati. Sicuramente tra di loro c’è un grande affetto e ora che Michelle si è separata da Trussardi tutti sperano in un ritorno di fiamma. A detta loro non ci sarà, ma il pubblico da casa ieri sera l’ha pensata diversamente.