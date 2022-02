0 Facebook Il primo post di Tommaso Trussardi da separato, dopo il bacio di Michelle con Eros lui risponde con una foto Spettacolo 19 Febbraio 2022 19:14 Di redazione 2'

Tommaso Trussardi ha deciso di gestire la separazione di Michelle Hunziker con grande riservatezza, del resto nel comunicato congiunto in cui lui e la conduttrice annunciavano il loro allontanamento avevano chiesto il rispetto della loro privacy. Adesso l’imprenditore ha condiviso il primo post da ‘padre single’. Post che arriva proprio dopo la prima puntata di Michelle Impossible in cui la sua ex moglie ha baciato sulle labbra amichevolmente Eros Ramazzotti.

Il primo post di Tommaso Trussardi da single

Dopo quella scena pare che Trussardi avesse messo di seguire sia Michelle che la figlia Aurora e adesso arriva il primo post che lo ritrae nella sua nuova condizione di padre single. L’imprenditore ha condiviso una foto di spalle in un salotto con le figlie avute con la conduttrice Sole e Celeste. A sorpresa è arrivato il like della Hunziker, letto da molti come un tentativo di riappacificazione qualora ci fosse stato del nervosismo nel suo ex marito per come è stata gestita la loro separazione nel programma in prima serata della conduttrice.

Difficile dirlo, sicuramente Tommaso Trussardi a differenza di Michelle non è un uomo dello spettacolo, preferisce stare lontano dai riflettori e dunque, evitare di alimentare ulteriori gossip. Il post con le figlie comunque ha ricevuto molti like e commenti.

Il post di Tommaso Trussardi