0 Facebook Michelle Hunziker commossa dopo Michelle Impossible: “Da vent’anni aspettavo questo momento” Spettacolo 17 Febbraio 2022 15:58 Di redazione 2'

Michelle Hunziker all’indomani della prima puntata di Michelle Impossible, il programma che la vede protagonista con due puntate serali in occasione dei suoi 25 anni di carriera, ha voluto ringraziare tutti gli ospiti che hanno partecipato allo show.

Michelle Hunziker emozionata dopo Michelle Impossible

Un appuntamento fatto di sorprese, ma soprattutto di momenti molto emozionanti. Tante le persone accorse ad omaggiare la bella Michelle, dalla migliore amica di sempre Serena Autieri fino all’ex marito, Eros Ramazzotti. Proprio con il cantante la conduttrice ha avuto un momento molto toccante, i due ex si sono addirittura scambiati un bacio sulle labbra, riaccendendo la speranza di chi hi vorrebbe rivederli assieme.

L’emozione di Michelle Hunziker

Michelle in un messaggio su Instagram ha spiegato che da vent’anni aspettava un momento come quello vissuto a Michelle Impossible: “Che dire… erano 20 anni che aspettavo questo momento e ne è davvero valsa l’attesa. I miei amici e le persone care ieri hanno buttato il cuore nel mio show e si è sentito tutto. Cantare dal vivo con i migliori musicisti che suonano guidati dal maestro @valeriano_chiaravalle, con la regia di Luigi Antonini il quale ha saputo captare tutte le emozioni con i suoi stacchi da maestro, i miei autori che non hanno dormito per due settimane prima dello show e i quali hanno fatto un superlavoro, @maisaturday con i suoi costumi spettacolari, @laccioland come coreografo, il corpo di ballo… il tutto condito da @roccotanica_official e @danti2f che hanno messo l’anima nella parte musicale.

Vestita da re @giorgioarmani grazie alla consulenza di @marvi_marver supportata dalla mitica @susanna_ausoni, la mia @laurabarenghi al trucco, @alessiasolidani al parrucco, @luca_duke per i contenuti social, sartoria, tecnici, produzione e redazione super top!!! Grazie anche a @mediasetinfinity e @ballandi_! Al mio fianco sempre la mia @gra69!!! Questo show lo dedico a Franchino e Bibi Ballandi. Loro hanno sognato insieme a me e se lo sono visto dall’alto”, questo il lungo post della Hunziker.

Il post di Michelle Hunziker