Compleanno Gigi D'Alessio, il messaggio della figlia : "Crescere senza la tua presenza", la risposta del cantante

Oggi è il compleanno di Gigi D’Alessio, diventato papà da poco per la quinta volta. Il cantante napoletano compie 55 anni e per lui la figlia Ilaria ha scritto un messaggio correlato da un post toccante su Instagram. Parole che ricordano il periodo in cui la ragazza, oggi 30 anni, ha dovuto vivere senza la continua presenza del padre a causa degli impegni di lavoro prima e della separazione dalla mamma dopo.

Queste le parole di Ilaria D’Alessio nel giorno del compleanno del papà:

“Puoi trovarti nella stessa stanza con una persona e sentirti solo comunque…oppure puoi crescere senza la continua presenza di un genitore, per i tanti impegni di lavoro, e non sentirti mai solo in questo mondo di mostri…questo sei tu❤️ papà H24. Tanti auguri all’amore della mia vita”.

Non si è fatta attendere la risposta del papà che ha commentato: “Sarà sempre così. Grazie vita mia”.