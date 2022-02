0 Facebook Nonna Margherita in lacrime per la nipote: “Non mangio da giorni, penso sempre a te, oggi è il mio onomastico” Spettacolo 23 Febbraio 2022 15:43 Di redazione 1'

Non ci sono aggiornamenti postivi sulle condizioni di salute di Mariagrazia Imperatrice. La giovane napoletana, nota come star del web proprio insieme a Nonna Margherita, è ricoverata in un ospedale di Londra per problemi cardiaci. Dopo aver annunciato l’uscita della Terapia Intensiva, qualche giorno fa aveva detto che purtroppo la terapia non stava funzionando.

La nonna, che aggiorna costantemente i follower sulle condizioni di Mariagrazia, ha pubblicato un video in lacrime qualche ora fa: “Mariagrazia a nonna non mi far preoccupare. Sono giorni che no mangio penso sempre a te. Oggi è il mio onomastico”.

Nonna Margherita in lacrime per la nipote: il video

Dopo aver dichiarato di non voler pubblicare più aggiornamenti, la donna ha voluto pubblicare un video in lacrime per la nipote. Non festeggerà il suo onomastico finché non rivedrà la ragazza.