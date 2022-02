0 Facebook “Povero Gabbiano” spopola, Gianni Celeste: “Ha preso sempre più piede” e poi: “Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo hanno sdoganato” Spettacolo 23 Febbraio 2022 15:08 Di redazione 2'

E’ diventato virale su Tik Tok il brano di Gianni Celeste “Tu comm’a mme”. Conosciuto oggi come “Povero Gabbiano”, ovvero l’inizio del ritornello divenuto trend sul social cinese, questo pezzo del 1988 ha avuto nuova vita rimbalzando di social in social, come mai?

Il brano, che racconta la fine di un amore paragonando l’assenza della donna amata a un gabbiano che perde la compagna, è triste e malinconico. Gianni Celeste, cantante neomelodico nato a Catania ma molto famoso in Campania, ha visto in questi ultimi giorni parole scritte ben 34 anni fa riprendere vita grazie a Tik Tok. A quanto pare tutto sarebbe iniziato con il fischiatore palermitano Duracell che, insieme a Francesco Gioia, ha condiviso il brano sul social.

“Povero Gabbiano” spopola su Tik Tok , parla Gianni Celeste

In pochissimi giorni “Tu comm’a mme” è arrivato secondo in classifica nelle tracce più di tendenza di Tik Tok dietro “Brividi” il brano di Mahmood e Blanco che ha vinto il Festival di Sanremo 2022. Al Corriere della Sera il neomelodico ha confidato: “Inutile dire che mai mi sarei aspettato di ottenere un risultato del genere anzitutto perché si tratta di una canzone registrata 34 anni fa. Come me lo spiego? Evidentemente i ragazzini cercavano qualcosa di ironico e divertente da usare, e la cosa ha preso sempre più piede. Li ringrazio tutti”. Poi la rivelazione: “Sono già al lavoro su un nuovo arrangiamento del pezzo, che verrà anche accompagnato da un videoclip”. A La Repubblica ha dichiarato: “Dobbiamo lo sdoganamento sicuramente a Gigi D’Alessio, c’è chi ci ha sempre ascoltato, ma di nascosto, ora ci ascoltano tutti, Gigi D’Alessio ha avuto il merito di portare la musica neomelodica anche negli ambienti borghesi. Nel mio cuore comunque ci sono sempre Mario Trevi che ascoltavo da bambino a Catania e Nino D’Angelo, il primo ad aver sdoganato la musica napoletana neomelodica. Vorrei tanto duettare con lui“. Insomma il Povero Gabbiano tornerà a volare!