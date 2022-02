0 Facebook Mariagrazia Imperatrice, le condizioni: “E’ stata di nuovo male, la terapia non sta funzionando” Cronaca 21 Febbraio 2022 13:27 Di redazione 1'

Non c’è pace per Maria Grazia Imperatrice. La ragazza, molto famosa sui socia insieme a Nonna Margherita, è stata ricondotta in terapia intensiva. Dopo una ripresa e il passaggio in Cardiologia, pare che le condizioni della giovane siano di nuovo peggiorate. Ad annunciarlo è proprio la nonna sulla pagina social seguita da più di 400mila follower.

“Ho appena saputo che la terapia di Maria non sta funzionando e che ieri notte è stata male, oggi i medici proveranno a cambiare terapia in modo da vedere come reagisce il corpo”. La giovane influencer napoletana è ricoverata in ospedale a Londra per un problema cardiaco. Qui infatti vive e lavora da qualche mese, ma dall’Italia tutti stanno seguendo con apprensione l’evolversi della vicenda.

Sembrava stesse meglio la ragazza, dopo esser uscita dalla terapia intensiva, ma purtroppo la situazione è di nuovo instabile. Si attendono aggiornamenti.