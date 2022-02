0 Facebook Mariagrazia Imperatrice è uscita dalla Terapia Intensiva, l’annuncio di nonna Margherita News 20 Febbraio 2022 17:00 Di redazione 2'

Arriva da Londra la notizia che in tanti stavano aspettando, Mariagrazia Imperatrice è uscita dalla Terapia Intensiva. La giovane influencer campana era ricoverata in ospedale a Londra a causa di un problema cardiaco. Questa domenica pomeriggio nonna Margherita ha annunciato la buona notizia.

La signora, prima ha condiviso un video della nipote con l’annuncio: “Una bella notizia Maria e’ passata dalla terapia intensiva alla cardiologia lo sapevo la tua allegria e la tua voglia di vivere non poteva spegnersi “. Poi ha condiviso il post di Gennaro, spiegando che Mariagrazia è passata dalla Terapia Intensiva al reparto di Cardiologia, dunque le sue condizioni sono migliorate. “Buona notizia è uscita dalla terapia intensiva per essere passata a reparto ! Ancora un’altro passo in avanti per lei ritornerà più forte di prima per voi amici SOGNATORI “. Il post è stato condiviso da nonna Margherita che ha scritto: “Una bella notizia Maria e’ passata dalla terapia intensiva alla cardiologia”.

Il post di nonna Margherita ha ricevuto in pochissimo tempo molti like e commenti, in tanti hanno commentato con gioia la bella notizia arrivata da Londra.

