Giovane padre muore all'improvviso, lascia due figlie e la moglie: "Antonio eri un campione" Cronaca 23 Febbraio 2022

E’ lutto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, per la morte improvvisa di Antonio Cuorvo. L’uomo, 45 anni, lascia la moglie e due figlie. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città e del web lasciando dolore e sconcerto in tutti coloro che lo conoscevano.

Morto Antonio Cuorvo: il post

Era molto conosciuto perché era un campione nel calcio dilettantistico. Per lui numerosi i messaggi di addio e cordoglio inviati nelle ultime ore. “Eri un campione dentro e fuori dal campo disponibile sempre x gli altri. L’oratorio San Massimo Licola piange un grande amico dei ragazzi, e lascia un vuoto immenso. Noi tutti ci stringiamo al dolore della famiglia e le sue principesse che ora li papà li guarderà dal paradiso Ciao Antonio ci mancherai”.

Questa mattina alle 10 nella chiesa di San Luca, a Varcaturo, l’ultimo saluto all’uomo.