0 Facebook Nonna Margherita si arrabbia: “Ci sono persone che non hanno rispetto” News 21 Febbraio 2022 16:44 Di redazione 2'

Stamattina nonna Margherita aveva comunicato, come ormai fa da qualche giorno, un altro aggiornamento sulle condizioni della nipote, Mariagrazia Imperatrice. Dopo aver annunciato l’uscita della Terapia Intensiva, questa mattina ha detto che purtroppo la terapia non sta funzionando. Poi in questo pomeriggio di lunedì è arrivato un messaggio molto duro in cui annuncia che non darà più alcun aggiornamento.

Nonna Margherita si arrabbia e chiude le comunicazioni

Nonna Margherita ha spiegato che è un momento molto delicato e nonostante la sofferenza sua, della nipote e della famiglia, ci sarebbero persone che non hanno rispetto del particolare momento alimentando inutili polemiche. Così ha spiegato che preferisce non fare più comunicazioni: “Visto le polemiche da parte di alcuni insensibili abbiamo deciso che non ci saranno aggiornamenti, quando Mariagrazia starà bene e avrà le forze vi aggiornerà. Mi dispiace immensamente per chi ci stai dando sostegno e forza ma purtroppo ci sono persone che non hanno rispetto neanche davanti ad una malattia grave. Vi riconcediamo che Mariagrazia si trova in un paese non suo ed è lontana da casa per cui evitate cattiverie gratuite, grazie”, queste le parole della signora.

Sembrerebbe, dunque, che ci sia qualcuno che abbia alimentato polemiche nei commenti. Questa cosa non è piaciuta a nonna Margherita che ha deciso di non dare più aggiornamenti sulla nipote.

Il post di nonna Margherita