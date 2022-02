0 Facebook Belen Rodriguez e lo ‘screzio’ con Alessia Marcuzzi: “Mi ha chiamata e insultata” Spettacolo 10 Febbraio 2022 18:27 Di redazione 2'

Prima di iniziare il gioco Passaparolaccia a Le Iene, Belen Rodriguez aveva assicurato a Teo Mammuccari che sarebbe stata sincera, come lo è sempre. E diciamo che nelle risposte non si è assolutamente tirata indietro, raccontano aneddoti sconosciuti fino ad ora sulla sua vita. Scopo del gioco era non dire a chi si stesse riferendo, ma dalle parole utilizzate dalla show girl si è compreso di chi stesse parlando.

Belen Rodriguez parla di Alessia Marcuzzi

Tra i personaggi su cui le sono state fatte domande c’era anche Alessia Marcuzzi. Dopo le parole su Emma Marrone, la show girl ha rivelato anche una telefonata che la collega show girl le avrebbe fatto dai toni molto accesi.

“La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle cene e ci siamo divertite tanto. Non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Em, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante“, questo il racconto di Belen Rodriguez sul suo rapporto con Alessia Marcuzzi.