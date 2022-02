0 Facebook Belen Rodriguez e l’ammissione su Stefano De Martino: “E’ la persona che mi ha più fatto soffrire in assoluto” Spettacolo 10 Febbraio 2022 18:43 Di redazione 2'

Si starebbero frequentando di nuovo, ma probabilmente questa volta ci vanno con i piedi di piombo. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a essere protagonisti del gossip nostrano, la show girl aveva ammesso in un’intervista che sta rivedendo il suo ex, lo show man invece non ha rilasciato per ora alcuna dichiarazione.

La confessione di Belen Rodriguez su Stefano De Martino

E Belen Rodriguez, proprio durante la prima puntata de Le Iene, è tornata a parlare di Stefano De Martino e del loro passato. Nonostante non fosse esplicito a chi fossero rivolte le risposte alle domande che Teo Mammuccari le ha fatto, si sarebbe compreso quando ha parlato dello show man partenopeo. Oltre a rivelare alcuni dettagli piccanti sulla loro relazione intima, ha parlato anche del passato.

“Questa persona la conosco da 11 anni. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto. Mi ha mai tradito? Penso di sì”, queste le parole della show girl. Parole che lascerebbero intendere quanto ha sofferto per il bel De Martino, ha spiegato però che anche per lui non è stato facile. Poi ha ammesso di essere stata a cena con lui, d’altronde ci sono diverse foto che lo proverebbero. E infine sul padre di Santiago ha detto: “Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola: neomelodico“.