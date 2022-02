0 Facebook Follia a Napoli, donna riceve un verbale da vigili urbani: figli la raggiungono e aggrediscono agenti Cronaca 10 Febbraio 2022 18:12 Di redazione 1'

Agenti della Polizia municipale aggrediti durante un controllo a Napoli. E’ accaduto nella zona ospedaliera, dove gli agenti dell’Unità operativa Scampia erano impegnati nel controllo in un’area di parcheggio orario e hanno proceduto ad una verbalizzazione per un passo carraio scaduto e non rinnovato.

La madre riceve un verbale, figli la raggiungono e aggrediscono vigili

La titolare, mentre gli agenti le facevano il verbale, ha telefonato i figli che, giunti sul posto a bordo di un’auto, hanno prima minacciato e poi aggredito con schiaffi e calci gli agenti, per allontanarsi rapidamente cercando di far perdere le loro tracce.

Gli agenti feriti hanno dato l’allarme via radio e sono stati raggiunti da alcuni colleghi che hanno subito avviato le ricerche dei due ‘fuggitivi’. In pochi minuti questi ultimi sono stati rintracciati, identificati e arrestati. Gli agenti aggrediti hanno ricevuto le cure mediche all’ospedale Cto e hanno ricevuto una prognosi di 7 giorni. Il magistrato di turno ha disposto il processo per direttissima, confermato l’arresto per i due aggressori che sono stati rinviati a giudizio.