La verità sul flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: “E’ iniziato tutto nel 2020”

Si torna a parlare di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, un gossip che dopo anni continua a far discutere. Il presunto flirt tra la conduttrice e il napoletano ha tenuto banco per diversi mesi e spesso ha creato reazioni avverse nei fan. Per alcuni sarebbe stata la causa della rottura tra l’ex ballerino di Amici e Belen.

A lanciare la notizia fu il sito Dagospia che lanciò l’indiscrezione proprio durante il periodo di definitiva rottura tra Stefano de Martino e l’argentina. Alessia Marcuzzi si affrettò a smentire la notizia, come anche il napoletano e successivamente la stessa Rodriguez, ma il fuoco su questo gossip non si è mai spento.

Oggi, alla luce di quanto accaduto in quei mesi, la Marcuzzi vuole dare una risposta definitiva a questa storia e alla presunta crisi con il marito Paolo Calabresi. Intervistata dal settimanale “Chi“, la conduttrice ha ribadito sui fatti avvenuti nell’estate del 2020:

“Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro, la cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede. Forse perché è più stuzzicante. Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa”.