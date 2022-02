0 Facebook Belen Rodriguez a Le Iene spiega perché si è lasciata con Antonino Spinalbese: “E’ una persona per bene” News 10 Febbraio 2022 13:27 Di redazione 2'

Belen Rodriguez durante la prima puntata de Le Iene ha avuto parole per tutti i suoi ex e anche per alcune donne dello spettacolo. La show girl, infatti, è stata messa sotto torchio da Teo Mammuccari con il gioco Passaparolaccia.

Belen Rodriguez parla dei suoi ex compagni a Le Iene

Una sorta di intervista che consiste nel fare domande su alcune persone, di cui sono mostrati i volti, senza svelare chi riguardano i quesiti. Così Belen, nella puntata di mercoledì sera, si è trovata a dover rispondere a domande sui suoi ex, da Marco Borriello fino ad Antonino Spinalbese. Sebbene il pubblico non sapeva di chi stesse parlando, dalle parole della show girl è stato piuttosto semplice capire a chi si riferisse.

Si può dire che per la prima volta abbia chiarito cosa sarebbe accaduto con Antonino Spinalbese, con cui la relazione è naufragata presumibilmente prima di Natale. Dal giovane hair stylist la show girl ha avuto una figlia, la piccola Luna Marì, ma il rapporto tra loro è praticamente già naufragato. Sebbene avesse già confermato la rottura, non aveva mai parlato esplicitamente di questa separazioni. Quando l’è stato chiesto se adesso fosse davvero tutto finito, la Rodriguez ha risposto di sì. “Di chi è stata la colpa?“, le ha chiesto il collega. “Di entrambi”, ha risposto la show girl.

Belen Rodriguez spiega cosa è successo con Antonino Spinalbese

La bella argentina ha poi ammesso di aver sofferto tanto anche per la fine di questa relazione: “Io ho sofferto tanto, perché è stata un’ennesima rottura (…). Ci credevo davvero tanto. Mi ha conquistato con tanta semplicità, che io in quel momento ne avevo davvero tanto bisogno”. Quando ha dovuto definire il suo ex con una parola, ha detto: “È una persona perbene”.