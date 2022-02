0 Facebook Belen Rodriguez su Emma Marrone racconta: “Non ho mai litigato sul serio con lei, ma sono più ricca di lei” News 10 Febbraio 2022 16:57 Di redazione 2'

Il ciclone Belen Rodriguez ha conquistato Le Iene. La show girl ha iniziato questa nuova esperienza al fianco di Teo Mammuccari e ha ottenuto un grande successo. Con la sua presenza era impossibile non prevedere un momento dedicato al gossip, la bella argentina, infatti, è una delle protagoniste indiscusse di quello nostrano.

Belen Rodriguez e la rivelazione su Emma Marrone

E proprio nel corso del gioco Passalaparolaccia, la bella Belen si è lasciata andare ad alcuni racconti sui suoi ex fidanzati, ma anche su donne dello spettacolo con cui ha avuto a che fare. Tra queste Emma Marrone. In tanti hanno sempre creduto che tra le due ci fosse un forte astio a causa di quanto accadde con Stefano De Martino. Ma in realtà, perlomeno stando a quanto spiegato dalla Rodriguez, tra le due non ci sarebbe mai stato un grande litigio.

“La conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… è una persona con le palle“, queste le parole di Belen Rodriguez durante il gioco de Le Iene che sarebbero rivolte ad Emma Marrone. Quando le hanno chiesto chi tra le due è più famosa, ha risposto: “Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io”.