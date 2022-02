0 Facebook Bimbo morto al Santobono di Napoli per trauma cranico: indagati madre e zii Cronaca 3 Febbraio 2022 21:43 Di redazione 1'

Per la morte del bambino di 5 mesi di Benevento sono indagati la madre e gli zii. La Procura di Benevento indaga sul reato di omicidio volontario. Sono stati inviati gli avvisi di garanzia in vista dell’autopsia.

Nella giornata di oggi il pm ha affidato l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia per scoprire con esattezza le acide del decesso dovuto a un trauma cranico. Il bambino fu ricoverato la prima volta il 16 gennaio a Benevento e poi dopo alcuni giorni tornò a casa per poi ritornare lo scorso 25 gennaio al pronto soccorso del San Pio di Benevento.

Bimbo di Benevento morto al Santobono di Napoli

Considerata la gravità delle sue condizioni, il bimbo venne trasferito in elicottero nell’ospedale napoletano dove è deceduto. E ora si cercano di stabilire con esattezza le cause del suo decesso.