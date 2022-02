0 Facebook Insigne, il video è polemica: “Checco ti auguro una presta libertà”, la spiegazione del capitano del Napoli Calcio Napoli 4 Febbraio 2022 08:09 Di redazione 1'

E’ polemica per un video di Lorenzo Insigne su Tok tok. Il calciatore azzurro augura la libertà a qualcuno che si trova in carcere. il filmato, postato da un account anonimo “Il fratello di Zielu”, ha scatenato sgomento e indignazione.

Nel video si vede il capitano del Napoli che dichiara: “Ciao Checco – dice il capitano – mi raccomando, ti sono vicino e ti auguro una presta libertà”. La frase sta facendo davvero. rumore perché appunto rivolta a un detenuto. Tra i commenti più duri nei confronti di Insigne, che a giugno si traferirà in Canada al Toronto: “Manca soltanto lo stacchetto con una canzone neomelodica che fa da sottofondo”.

Insigne pare non conoscere Checco, destinatario del video. Come riporta il corriere del Mezzogiorno, il calciatore avrebbe detto di esser stato fermato mentre era in partenza da un ragazzo. Questi gli avrebbe chiesto di augurare presta libertà a un ragazzo contagiato dal Covid e chiuso in casa. Ma non molto credono a questa versione e anche nell’ambiente calcistico non sono mancati forti critiche.