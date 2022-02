0 Facebook Trovato a Napoli e in ospedale, così è finita la fuga di Elpidio D’Ambra Fermato Elpidio D'Ambra. Il giovane era in stato confusionale quando le forze dell'ordine l'hanno trovato all'ospedale San Paolo Grumo Nevano 2 Febbraio 2022 20:39 Di redazione 2'

È stato fermato dai carabinieri il presunto assassino di Rosa Alfieri, 23 anni, uccisa ieri a Grumo Nevano (località in provincia di Napoli). La ragazza è stata strangolata nell’abitazione di un suo vicino di casa, l’uomo che è stato fermato dai militari.

Si tratta del 31enne Elpidio D’Ambra, catturato, secondo quanto si apprende, a Napoli. Sulle sue tracce le forze dell’ordine erano fin dalla serata di ieri quando i sospetti si sono concentrati sul giovane che era rientrato da qualche tempo dalla Spagna.

Fermato Elpidio D’Ambra

Ha avuto un malore dopo aver girovagato tutta la notte e l’intera giornata di oggi, per questo motivo il giovane si è recato nell’ospedale San Paolo nella zona di Fuorigrotta, quartiere dell’area ovest del capoluogo campano.

Due agenti di polizia impegnati in un altro servizio, lo hanno riconosciuto essendo state diffuse foto segnaletiche e lo hanno fermato. A Grumo Nevano D’Ambra lo conoscevano in pochi. Alcuni anni fa, dopo la morte del padre, si era trasferito in Spagna, dove è stato per cinque anni.

Fermato Elpidio D’Ambra: la fuga e le ricerche

Poi era rientrato, aveva deciso di prendere una casa proprio lungo la strada, via Risorgimento, dove abita la madre. Da quindici giorni si era sistemato in un monolocale preso in fitto da un familiare della giovane vittima. Lavorava coma manovale – piccoli lavori saltuari – ed i commercianti della zona lo descrivono come un tipo di poche parole.

Ieri sera si è allontanato precipitosamente da via Risorgimento. E sembra che a piedi (percorrendo appena un paio di chilometri) abbia raggiunto la stazione ferroviaria di Frattamaggiore, dove è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza. Poi avrebbe raggiunto Napoli dove oggi è stato fermato dalle forze dell’ordine.