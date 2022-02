0 Facebook Pino Daniele al Festival di Sanremo, l’artista mai in gara ma ospite e autore: nel 2019 il Premio alla Carriera Pino Daniele al Festival di Sanremo. Il musicista e cantautore napoletano ha ricevuto nel 2019 il Premio alla Carriera dal teatro Ariston Spettacolo 3 Febbraio 2022 17:26 Di redazione 1'

Questa è la settimana del Festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston è celebrata come ogni anno la canzone italiana. Il pensiero non può non essere rivolto al grande e compianto Pino Daniele.

Pino Daniele al Festival di Sanremo

Il musicista e cantante napoletano che ha rivoluzionato la musica italiana non è mai stato concorrente del Festival. Ma allo stesso tempo ‘Pinotto è salito sul palco dell’Ariston in altre forme.

Pino Daniele al Festival di Sanremo: autore, ospite e il premio

Innanzitutto come autore. Infatti Pino Daniele ha scritto la canzone ‘Questa città‘ cantata da Loredana Bertè. Nel 2009, invece, ‘Pinotto è stato ospite d’onore. In quell’occasione a condurre il Festival c’era Paolo Bonolis.

Pino Daniele al Festival di Sanremo: ‘Anna verrà’ con Massimo Ranieri

Infine, nel 2019, l’intero teatro Ariston tributò all’artista partenopeo il Premio alla Carriera dopo la sua prematura scomparsa avvenuta nel 2015. Venerdì sera Massimo Ranieri, per la serata dedicata alle cover, canterà ‘Anna verrà‘.