Bambino di 15 mesi precipita nel vuoto dall'ottavo piano e muore

Bambino di appena un anno e mezzo precipita dall’ottavo piano e muore. E’ accaduto in un edificio di via Pacini, nella periferia nord di Torino. Il piccolo aveva 15 mesi ed era di origini marocchine.

Da quanto si apprende, al momento della tragedia il piccolo era in casa con la nonna e la zia, quest’ultima subito dopo il terribile incidente è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco per un malore.ìì

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un incidente, il piccolo si sarebbe arrampicato su un divano. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del piccolo. Un’altra tragedia che si aggiunge al tragico bilancio. Lo scorso 14 gennaio una bambina di tre anni, Fatima, e’ deceduta precipitando dal quinto piano di un palazzo del centro di Torino. Per la sua morte si trova in carcere, con l’accusa di omicidio colposo, il compagno della mamma, il 32enne Azhar Mohssine, a cui sarebbe sfuggita durante un tragico gioco.