Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso una divertente serata assieme a Milano, in un noto ristorante, in occasione del compleanno della loro amica Patrizia Griffini. I due ex sono apparsi più complici che mai. Come dimostra un video pubblicato da Whoopse, la show girl e il bel ballerino hanno inscenato uno spettacolo tra gli applausi di tutti i presenti.

Belen e Stefano danno spettacolo alla festa di Patrizia Griffini

Si sono divertiti a cantare assieme “Tu vuo’ fa’ l’americano“, con tanto di balletti e sguardi ‘ammiccanti’. Come si vede dal video, infatti, Belen e Stefano dimostrano di avere una grande complicità, soprattutto quando si tratta di ballare e cantare. Vederli sorridenti assieme a una festa con amici lascia pensare che il riavvicinamento di cui tanto il gossip nostrano ha parlato negli ultimi tempi sia reale. Si era detto che si stessero frequentando nuovamente e che avrebbero avuto incontri in albergo.

Il video di Belen e Stefano che cantano assieme al ristorante

Da parte dei diretti interessati non è arrivata ancora alcuna conferma o smentita, ma per gli esperti questo video parlerebbe da solo. “Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo. Eccoli, ieri sera, al Caveau di Tradizioni, a Milano, in occasione del compleanno della loro amica Patrizia Griffini. I due, con la spensieratezza che li contraddistingue, si cimentano in un duetto… senza mai distogliere lo sguardo l’uno dall’altra“, questo quanto scritto da Whoopse nel commento al video.

Ed effettivamente guardano il filmato Stefano e Belen sembrerebbe quasi che non si siano mai lasciati. L’interpretazione è da applausi e in sottofondo si sentono le urla di tutti i presenti, dimostrazione che la show girl e il ballerino napoletano hanno emozionato tutti gli invitati. Per dirla come Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Che sia soltanto un’amicizia ritrovata? Staremo a vedere.

Belen e Stefano cantano e ballano assieme in un ristorante a Milano