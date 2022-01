0 Facebook Belen e Stefano si incontrano ancora: “Si vedono in albergo” News 28 Gennaio 2022 16:37 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuerebbero a frequentarsi. Dopo le recenti indiscrezioni sui due ex che sarebbero tornati a vedersi, come dimostrano diverse fotografie pubblicate sui vari tabloid che li ritraggono assieme, spuntano nuovi dettagli sugli ‘incontri’ tra la show girl argentina e il ballerino napoletano.

Dove si vedono Belen Rodriguez e Stefano De Martino

A parlare di Belen e Stefano durante il programma Mattino Cinque è ancora il paparazzo Andrea Alajamo, che era stato uno dei primi a parlare di ‘nuova frequentazione’. Ebbene secondo il fotografo la bella argentina e il suo ex marito continuerebbero a vedersi. Alajamo ha anche aggiunto: “Si sono visti due notti fa”.

Ma il racconto del paparazzo non finisce qui, Alajamo infatti ha aggiunto che Belen e Stefano si incontrerebbero in albergo: “Si vedono in albergo”. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che per ora non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Se fosse vero però non dovrebbero tardare ad arrivare le foto di questi ‘incontri romantici’. Le prime delle visite di Belen a casa di Stefano sono già uscite, staremo a vedere.

La rottura di Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese

Di certo per ora c’è che la bella Belen è tornata single, è stata lei stessa ad ammetterlo con molta nonchalance in una sua storia su Instagram mentre parlava con il figlio Santiago. Del resto Antonino Spinalbese da prima di Natale conduce una vita molto lontana da lei, i due si incontrano solo per Luna Marì.