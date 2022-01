0 Facebook “Ho mal di testa”, ragazza di 15 va a dormire e non si sveglia più: la trova il fratello Cronaca 31 Gennaio 2022 15:05 Di redazione 1'

Una terribile tragedia è avvenuta a Sperone, un quartiere di Palermo, dove una ragazzina di 15 anni è morta nel sonno. Ancora non sono chiare le cause, ma è stato il fratelli di Katia Spataro a trovarla senza vita nella sua cameretta.

Morta Katia Spataro

Secondo quanto riporta Palermo Today la ragazzina sarebbe morta per un malore, forse un infarto. Il parroco della cittadina ha raccontato che: “Ieri pomeriggio aveva mal di testa, si è coricata ed è morta nel sonno. Quando il fratello è entrato nella sua cameretta, lei non si è più svegliata”.

Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la ragazzina. “Eri nel fiore degli anni, ci hai distrutta”, scrive un utente per la giovanissima deceduta in un modo davvero doloroso. Solo l’autopsia potrà stabilire le esatte cause del decesso.